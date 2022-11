Agenzia ANSA

L'obiettivo di Putin e' lasciare l'al freddo e al buio questo inverno. Quindi dobbiamo mantenere la rotta", ha detto il segretario generale della Nato Jensin una conferenza ...Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in una intervista a "La Verità" ha spiegato di aver parlato col segretario generale della Nato, non solo dima anche di "come gestire il ... Ucraina, Stoltenberg: "I prossimi saranno mesi difficili per il Paese" - Mondo (ANSA) - BRUXELLES, 14 NOV - "I prossimi mesi saranno difficili" per l'Ucraina. Lo sottolinea il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, parlando all'Aja. "ll ritiro della Russia da Kherson ...'I prossimi mesi saranno difficili. L'obiettivo di Putin e' lasciare l'Ucraina al freddo e al buio questo inverno. Quindi dobbiamo mantenere la ...