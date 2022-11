Ucraina | scoperti quattrocento crimini di guerra russi a Kherson Invasione

(Di lunedì 14 novembre 2022)riconquistata, in questi giorni viene messa in sicurezza dagli ucraini. Si procede a verifiche e sminamenti ed è tuttora in vigore, per questo, il coprifuoco nella città. Le autorità ucraine sostengono di avere già riscontratodicommessi dainei sette mesi di occupazione. L'articolodi proviene da Noi Notizie..

Ma l'euforiaspinge gli americani a mettere un freno, in particolare dopo le clamorose dichiarazioni di ieri di Zelensky che si diceva addirittura certo di liberare la Crimea, annessa al ...... l'interattivo - L'arma del freddo - Speciale - Sentieri di guerra Le notizie in diretta dal conflitto- Russia Punti chiave 21:01 Zelensky,400 crimini di guerra russi a Kherson 09:...Kherson riconquistata, in questi giorni viene messa in sicurezza dagli ucraini. Si procede a verifiche e sminamenti ed è tuttora in vigore, per questo, il coprifuoco nella città. Le autorità ucraine s ...Le notizie di lunedì 14 novembre, in diretta. L’allarme aereo suona nella notte in sette regioni, ma il presidente ucraino infonde ottimismo su una svolta nel conflitto ...