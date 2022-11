Ucraina | Kiev | “Uccisi 81 370 soldati Russia | 510 solo ieri”

(Di lunedì 14 novembre 2022) (Adnkronos) – Laha perso nell’ultimo giorno 510 uomini, facendo salire a 81.370 le perdite fra le fila russe dal giorno dell’attacco di Mosca all’, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 81.370 uomini, 2.848 carri armati, 5.748 mezzi corazzati, 1.839 sistemi d’artigla, 393 lanciarazzi multipli, 206 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 278 aerei, 261 elicotteri, 4.316 autoveicoli, 16 unità navali e 1.509 droni. L'articolo proviene da ...

"Siamo a un punto di svolta nella guerra"; ha spiegato Borrell che, rispondendo a chi gli chiedeva se l'Ue inviteràa negoziare, ha risposto: "l'deciderà cosa fare, nostro dovere è ...La Russia ha perso nell'ultimo giorno 510 uomini, facendo salire a 81,370 le perdite fra le fila russe dal giorno dell'attacco di Mosca all', lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in ...Kiev, 14 nov. Adnkronos) – L'Istituto americano per lo studio della guerra (Isw) ha affermato nella sua ultima analisi sulla guerra in Ucraina che le forze russe riprenderanno l'offensiva nell'oblast ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...