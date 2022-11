Ucraina | Kiev | ' morti 510 militari russi'

(Di lunedì 14 novembre 2022), 14 nov. (Adnkronos) - Laa ha perso nell'ultimo giorno 510 uomini, facendo salire a 81,370 le perdite fra le fila russe dal giorno dell'attacco di Mosca all', lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto deiucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 81.370 uomini, 2.848 carri armati, 5.748 mezzi corazzati, 1.839 sistemi d'artiglieria, 393 lanciarazzi multipli, 206 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 278 aerei, 261 elicotteri, 4.316 autoveicoli, 16 unità navali e ...

I giorni guerra sono 264 e arrivano primi segnali di pressing degli Stati Uniti super l'apertura di un negoziato con Putin. Euforico per la liberazione di Kherson, il governo ...guerra in...Gli Stati Uniti stanno esercitando un pressing sull'perch si possa avviare un negoziato con la Russia. Volodymyr Zelensky inizi a pensare a richieste realistiche , ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Sullivan sull'Air Force One ...Kiev, 14 nov. (Adnkronos) - La Russia ha perso nell ultimo giorno 510 uomini, facendo salire a 81,370 le perdite fra le fila russe dal giorno dell attacco di Mosca all Ucraina, lo scorso 24 febbraio..Propaganda russa direttamente da Losanna: una giornalista del Paese di Putin che sostiene di vivere nel Città sul Lemano afferma che in Svizzera si prospetta un inverno catastrofico.