Ucraina | capo Cia incontra collega russo | monito su atomica

Ildella Cia William Burns ha incontrato la sua controparte russa oggi ad Ankara per mettere in guardia Mosca contro l'uso delle armi nucleari in: lo ha reso noto un portavoce della Casa ...della Cia, William Burns , è ad Ankara, in Turchia, dove ha incontrato la sua controparte russa,... I due capi delle rispettive intelligence non hanno parlato di. Burns "ha consegnato un ...(ANSA) - WASHINGTON, 14 NOV - Il capo della Cia William Burns ha incontrato la sua controparte russa oggi ad Ankara per mettere in guardia Mosca contro l'uso delle armi nucleari in Ucraina: lo ha reso ...di Lorenzo Cremonesi, Andrea Nicastro e Redazione Online Le notizie di luned 14 novembre, in diretta. Giallo su Lavrov: Portato in ospedale in Indonesia. Mosca smentisce e pubblica il video del minist ...