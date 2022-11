Ucraina | ad Ankara colloqui Usa - Russia Washington | Altolà su uso nucleare

Il capo della Cia William Burns ha incontrato la sua controparte russa oggi adper mettere in guardia Mosca contro l'uso delle armi nucleari in: lo ha reso noto un portavoce della Casa Bianca. Il Consiglio per la sicurezza nazionale ha riferito che l'incontro in ...... monito su atomica Il capo della Cia William Burns ha incontrato la sua controparte russa oggi adper mettere in guardia Mosca contro l'uso delle armi nucleari in: lo ha reso noto un ...Il direttore della Cia William Burns ha incontrato ad Ankara il capo dei servizi segreti russi Alexander Bortnikov per mettere in guardia Mosca ...Bill Burns si trova oggi ad Ankara per incontrare il suo omologo dell’intelligence russa". Il portavoce ha poi tenuto a chiarire che il diretto della Cia "non discuterà della soluzione della guerra in ...