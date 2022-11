Twitter è il regno delle fake news da quando la spunta blu è a pagamento

(Di lunedì 14 novembre 2022) Era chiaro a tutti che sarebbe successo, ma non a Elon Musk Elon Musk ha lanciato la nuovadi verifica amercoledì 9 novembre e, guarda un po’ che sorpresa, è stata una manna per l’industria. Il nuovo abbonamento aBlue costa otto dollari al mese e ha unablu praticamente identica a quella dei …

Account verificati: ritorno al passato La nuova versione diBlue è stata introdotta il 9 novembre . Gli utenti che sottoscrivono l'abbonamento (possibile solo in Canada, Stati Uniti,...Nelle ultime ore non è infatti passato inosservato un post sudi Ricardo Cardoso, direttore ... Considerando che Microsoft aveva già sottolineato che ilUnito, secondo la casa di Xbox, ...Nell'aprile 2000, la regina Elisabetta II ha compiuto 74 anni. Con quasi mezzo secolo di regno alle spalle, quell'anno la monarca aveva già iniziato a prepararsi per il suo Giubileo d'Oro (celebrato ...Dopo il caos creato dall'introduzione della verifica con Twitter Blue, Elon Musk ha comunicato che le aziende potranno identificare i loro account.