Twin Flames | Mandy Moore protagonista della nuova serie dai produttori di This is Us

Nuovo impegno attoriale per Mandy Moore , interprete di Rebecca Pearson nelle sei stagioni di This is Us, pluripremiato drama targato NBC. L'attrice sarà infatti la protagonista di, nuova serie dai produttori di This is Us. Ma non è tutto, perchè stando al portale Deadline Mandy Moore ne sarà anche produttrice esecutiva. Basato sul podcast di successo Wondery,...Dopo l'esperienza di This Is Us, Mandy Moore è pronta per lanciarsi in un altro progetto ...Mandy Moore, interprete di Rebecca Pearson in This is Us, sarà la protagonista e la produttrice esecutiva del nuovo dramma Twin Flames, basato sul podcast di successo Wondery.Yellowstone’ stars Luke Grimes and Kelsey Asbille recently sat down to talk season 5 in an exclusive interview with Showbiz Cheat Sheet.