TV PLAY | “Scandaloso” | De Ketelaere bocciato in diretta

(Di lunedì 14 novembre 2022) Arriva una pesante bocciatura per Charles De, il talento belga di proprietà del Milan che non sta vivendo un periodo semplice Tre punti fondamentali. In extremis, il Milan targato… L'articolo TV”: Deinè stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Sportpress24.com

La Roma aveva un unico risultato utile per poter accedere aioff e lo ha conquistato . La gara,... ma dire che i 2 penalty sono un regalo, è! Dire che i 2 penalty assegnati alla Roma ...Un accordo definito '' in Spagna, con il Real che si è dovuto accontentare dell'ennesima ... e diventa una mina vagante per squadre che invece devono rispondere al fairfinanziario e una ... Europa League, altro scandalo arbitrale e la Lazio viene relegata ai play off della Conference