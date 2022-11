Tutti i danni inferti dalla guerra di Putin secondo Yellen

Leggi su formiche

(Di lunedì 14 novembre 2022) Recessione e inflazione sono due buoni motivi, tra le altre cose, per fermare lain Ucraina. Biden e Xi a Bali si sono incontrati quando già queste parole del segretario al Tesoro statunitense Janeterano state pensate, pronunciate e rese pubbliche. Ovvero, mettere fine al conflitto sarebbe “la cosa migliore che possiamo fare per l’economia globale”, aggiungendo che le sanzioni contro la Russia potrebbero essere allentate in caso di accordo di pace. Grano, fertilizzanti, gas e petrolio: con recessione e inflazione, questi quattro temi diventano zavorre per. Grano I versanti che beneficerebbero non poco dallo stop allasono diversi ma collegati. In primis due prodotti su cui il conflitto ha impattato in maniera precisa: grano e fertilizzanti. L’Ucraina è uno dei maggiori produttori mondiali di ...