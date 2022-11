Tutte le bugie su Ong e migranti | Sinistra Italiana svela le 9 principali menzogne

LA NOTIZIA

Un Mare dile menzogne del governo della destra sull'immigrazione, spiegate e smontate una ad una. È quanto si legge sui social di Sinistra Italiana . E ' di dire basta alle falsità, alla ...Sinistra italiana elencaledel Governo Meloni sulla questione migranti nel giorno in cui la Commissione Ue è tornata a ribadire che le navi sonouguali - quelle delle Ong e non - e che salvare vite umane in ... Sinistra italiana elenca tutte le bugie del Governo sui migranti Un Mare di Bugie, tutte le menzogne del governo della destra sull’immigrazione, spiegate e smontate una ad una. È quanto si legge sui social di Sinistra Italiana ...Tutto ciò non è mai successo: non c'è mai stato un incontro tra la regina e il primo ministro. Si tratta di "pura finzione" come ha detto lo stesso Major. Durante la pubblicazione del libro sul ...