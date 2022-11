Truffa del nipote | nuovi casi | anziana consegna 20mila euro ai banditi

(Di lunedì 14 novembre 2022) Ancora unaai danni di anziani. Stavolta ad essere rimasta vittima di un raggiro è stata una donna di Aprilia che ha denunciato quanto le è capitato. La vittima è stata presa di mira da malviventi che l’hanno raggiunta a casa e le hanno rappresentato dei guai giudiziari del figlio, per i quali aveva necessità di un aiuto economico per sostenere le spese legali. Di fronte al racconto deitori la vittima gli hato 600in contanti e tutti i gioielli che teneva in casa. Un bottino pari a circa 6mila. Sul caso indagano i carabinieri di Aprilia che hanno raccolto la denuncia dell’in fotocopia Ma non si tratta dell’unico caso che si è verificato nei giorni scorsi, visto che sempre un’di Cori è stata ...

Una promessa di soldi facili che a poco a poco finisce in incubo; in lacrime. "Vittima (piangendo): ho già investito 31 mila euro! Non ho più soldi! Sto pensando di suicidarmi. Truffatrice: devi ...... rendendo più probabile che le persone abbocchino a una. Affinché le persone prendano le ...una serie di consigli per rimanere al sicuro mentre si fa shopping online soprattutto in occasione... La grande truffa del trading online che ha rovinato centinaia di italiani La truffa non finiva qui. Quando le vittime chiedevano la restituzione dei soldi, loro ne chiedevano altri come commissione per lo «sblocco» (come lo chiamavano) del conto. Sono arrivati anche a ...Stavano tornando verso Napoli con il bottino dell'ennesima truffa ai danni di un'anziana, ma sono finiti in carcere dopo essere stati fermati a bordo di una Panda dalla polizia stradale ...