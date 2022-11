“Trans live matter” | ci mancava la manifestazione Lgbt per chiedere il “registro di genere”

MilanoToday.it

... una serie- action, al servizio streaming HBO Max. All'epoca, così venne detto, il progetto ... negli ultimi anni Rowling ha agitato non poco le acque a causa di alcune sue opinioni anti -, ...A commentare l'accaduto è stato lo stesso studentediscriminato , 18enne, che ha raccontato ... oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le - notizie - del - giorno Segui i nostri. Partecipa ... "Trans live matter": a Milano la prima marcia delle persone trans Il grido è semplice, chiaro: "Trans live matter". Per sottolineare che anche la loro vita conta. Domenica 20 novembre a Milano si terrà la prima marcia delle persone transgender, in concomitanza con l ..."If you look at the people who have been awarded the Robert Kennedy prize in the past – Bill and Hillary Clinton, Nancy Pelosi, Bishop Desmond Tutu – and then you have to ask what are Harry and Meghan ...