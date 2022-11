Tragedia nel carcere di Ariano Irpino | detenuto si toglie la vita

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 14 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(AV) – Unneldi, in provincia di Avellino, si è tolto laall’interno della sua cella. Ne dà notizia Emilio Fattorello, consigliere nazionale del sindacato autonomo Osapp. Secondo una prima ricostruzione l’uomo, 40 anni originario della provincia di Salerno, si è impiccato all’inferriata della cella utilizzando una cintura. Risultati vani i tentativi di rianimarlo da parte degli agenti della Polizia penitenziaria e de personale sanitario in servizio presso la casa circondariale. Sul posto è giunto il medico legale per i primi accertamenti. “Anche in questa drammatica occasione e con l’amarezza per unaspezzata – sottolinea Fattorello – torniamo a denunciare con forza ...