Torino | infortunio Schuurs | il comunicato del club sulle condizioni del difensore

(Di lunedì 14 novembre 2022) Ilha aggiornatodelPerrcon una nota ufficiale La nota delgranata su: IL–“IlFootballcomunica che il calciatore Perr, in data odierna, è stato sottoposto a consulto medico con il professor Giovanni Di Giacomo, specializzato nella chirurgia della spalla. Alla luce del quadro strumentale, la visita clinica ha dato indicazione alla terapia conservativa che ilporterà avanti nelle prossime settimane. Il quadro verrà rivalutato alla fine della terapia, prima della ripresa in campo con la squadra” L'articolo proviene da Calcio News 24.

