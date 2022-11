Torino | ha confessato il 17enne fermato per lo stupro di una studentessa nel campus Il legale | «È frastornato»

(Di lunedì 14 novembre 2022) Ildi origini senegalesi,per lo– avvenuto il 30 ottobre scorso – di unaneluniversitario Paolo Borsellino di, ha. A renderlo noto è il suo avvocato Giuseppe Vitello che lo difende assieme al collega Gianluca Bona. «Il ragazzo è apparso. Si è reso comunque conto della gravità della vicenda e ha ammesso il fatto, riservandosi una più approfondita descrizione, una volta fatta maggior mente locale dell’accaduto, di quanto avvenuto quella sera», ha spiegato il. Oggi, 14 novembre, si è svolta al’udienza che ha convalidato il fermo per il giovane aggressore, e il giudice ne ha disposto la custodia cautelare nel carcere minorile Ferrante ...

