Tommaso Zorzi ha un nuovo amore? L’indiscrezione e il gossip

(Di lunedì 14 novembre 2022) Rumor insistenti parlerebbero di una nuova fiamma per. Dopo aver trascorso un anno al fianco diStanzani, il vincitore del Grande Fratello Vip 5, pare che abbia un. Nel corso degli ultimi giorni, sono state, infatti, diverse le segnalazioni che lo avrebbero visto in compagnia di questo ragazzo misterioso di cui conosciamo soltanto il nome. Ecco di chi si tratta etrapelata sulla loro ‘relazione’. Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 IldiA dare per prima la diffusione di tale notizia, ci avrebbe pensato Deianira Marzano seguita, poi, da Pipol che hanno lasciato intendere che l’ex vincitore del GF Vip 5 ...

com'è noto ormai da tempo è tornato single dopo un anno passato al fianco diStanzani. In questi ultimi giorni, però, al suo fianco sarebbe apparso un misterioso uomo di nome ...Io penso al futuro Futuro Grande FratelloGIF from Grande Fratello GIFs Edoardo, quindi, su questo aspetto aggiunge: Sappi che se in futuro tu mi chiedessi di cucinarti qualcosa alle ...Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani si sono lasciati. I due si erano conosciuti l'anno scorso grazie a Maria De Filippi. Adesso pare che Zorzi stia frequentando un altro ragazzo ...Jason Momoa è in giro nei vari talk show americani per presentare il suo nuovo film in uscita, "Slumberland - Nel mondo dei sogni". Ospite del comico Jimmy Kimmel ha deciso di sfoggiare un "look" (o, ...