Tommaso Zorzi | chi è il nuovo fidanzato Walter Trovato | età | lavoro | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 14 novembre 2022) La vita diè sempre stata al centro del gossip. Vuoi per la sua rilevanza mediatica, vuoi in quanto si tratta di un personaggio estremamente attivo sui social. Le sue storie d’amore sono state quasi sempre “condivise” con i suoi fan. Da Marco Ferrero, a Caludio Sona, fino ad Armando Condemi eStanzani, sono legami vissuti daalla luce del sole. Di recente sembra che nel cuore dell’influencer ed ex gieffino si stia facendo spazio unnome. Si tratterebbe di. View this post onA post shared by(@) Chi è? Dopo la fine ...