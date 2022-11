The Crown | sì | re Carlo ha davvero ballato la break-dance e sì | c' è un video

Corriere della Sera

I gioielli di5: la tiare di Elisabetta II e di Lady D › Il royal look del giorno. Kate Middleton, icona di classe con outfit cammello La cerimonia a New York il 6 dicembre Storici e ...FOTO Dall'attesissima quinta stagione di, passando per Mercoledì di Tim Burton e Il grande gioco, nuova serie Sky sul calciomercato: scopri le serie da non perdere a novembreWhite ... The Crown: quando il principe Filippo chiamò gli avvocati per far causa alla serie Netflix La prima puntata parte dal 1985, anno della “seconda luna di miele” dei due eredi al trono: tra le tappe anche una nell'Isola ...La celebre serie conserva l’alta qualità delle immagini e della recitazione, ma l’intreccio di scandali sentimentali e istituzionali diventa ripetitivo con metafore troppo facili e figure superficiali ...