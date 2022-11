Terremoto oggi Marche | scossa magnitudo 2 6 sulla costa pesarese

nelle Marche. Una scossa di magnitudo 2.6 è avvenuta questa mattina, intorno alle 6.33, sulla costa Pesarese ad una profondità di 8 km. Ilè stato localizzato dalla Sala ...Trema ancora la terra nelle Marche L'ulteriorenelle Marche ha fatto dunque registrare un'altra scossa, stavolta di magnitudo 2.6 è avvenuta questa mattina , intorno alle 6.33, sulla ...Trema ancora la terra nelle Marche, scossa di 2.6 nel Pesarese: Ingv al lavoro per capire se l'evento sia connesso allo sciame sismico in corso ..."Dai riscontri dei vigili del fuoco il numero di richieste per sopralluoghi nella città di Ancona sono sette-otto volte in più rispetto a quelli avuti a Pesaro. Questo dice in maniera chiara… Leggi ...