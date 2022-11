Tennis | Jannik Sinner | “Ci dobbiamo credere in Coppa Davis | farò il tifo per loro Bisogna tirarsi indietro”

(Di lunedì 14 novembre 2022) Un finale di stagione non del tutto entusiasmante. Niente ATP Finals, niente. Isi italiani si aspettavano unoprotagonista in questo novembre, invece l’altoatesino è fermo ai box per problemi ad una mano e dovrà guardare i match da spettatore. Oggi, presente alla lounge Lavazza alle Nitto Atp Finals di Torino, ha espresso il suo pensiero sul torneo, come riportato dall’Ansa: “Numericamente ci sono più giovani, è un torneo un po’ diverso rispetto all’anno scorso e a due anni fa. Ci sono due giocatori che hanno hanno vinto torneo molto giovani, tanti nuovi, Ruud che sta giocando bene, Felix Auger-Aliassime che ha fatto molto bene in indoor, Rublev che è sempre lì. Sono delle belle partite, il livello di tutti e veramente alto”. Poi, sulla...

... ce n'è qualcuno in particolare di cui avresti proprio fatto a meno o sono tutti uguali... Quella è la cosa che mi fa più male, perché a me piace giocare a, quella è la mia passione e l'...Sinner , ha poi mostrato il suo punto di vista in un incontro con la stampa alla lounge Lavazza alle Nitto Atp Finals di Torino, dichiarando: 'Numericamente ci sono più giovani, è un torneo un ...Al Pala Alpitour di Torino, Jannik Sinner incontra la stampa per parlare della stagione appena conclusa, della nuova Next Gen, di quel punto allo US Open e altro ancora ...Mi ha fatto male questa scelta, ma quando ci vuole bisogna tirarsi indietro anche se fa male". Così Jannik Sinner, ospite alla lounge Lavazza alle Nitto Atp Finals di Torino, a proposito della Coppa ...