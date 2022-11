Telefonata Mattarella-Macron sulle relazioni Italia Francia | “Collaborazione totale tra noi e in Europa”

... asse Macron -: 'Dobbiamo collaborare' Il Presidente della Repubblica, Sergio... Latra i due leader è stata resa nota da un comunicato congiunto diffuso dalle due ...Latra il presidente della Repubblica, Sergio, e il presidente della Francia, Emmanuel Macron, è stata resa nota da un comunicato congiunto diffuso dalle due presidenze sia sul ...Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è arrivato al Consiglio Affari Esteri previsto oggi a Bruxelles. Si tratta dell'esordio in Europa per Tajani, nel suo ruolo di vice premier ...Sullo sfondo la questione migranti. Nota del Qurinale: i due Paesi hanno condiviso la necessità che vengano poste in atto condizioni di ...