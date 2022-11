Tavecchio | Dimissioni di Trentalange? Io l' ho fatto per meno | non posso suggerirgli cosa fare' '

(Di lunedì 14 novembre 2022) A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Carlo, ex presidente FIGC, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "D’Onofrio? Non sono abituato acommenti sull’operato della Federazione, ma questonon capisco come mai sia successo. La proposta arriva direttamente dall’AIA e mi sembra grave non essere a conoscenza di queste cose di cui è accusato. -afferma- L’AIA ha una giustizia propria ed è uno dei motivi per cui, a suo tempo, dissi che avrebbe dovuto essere portata nell’alveo della Federazione. La mia proposta non trovò albergo nella situazione, l’AIA essendo un organismo terzo, pensavo di risolverla tra di loro e nessuno prese a cuore la faccenda ‘finché non ci scappa il morto’.del presidente ...

Napoli Magazine

