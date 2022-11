Taekwondo oggi | Mondiali 2022 | orari 14 novembre | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di lunedì 14 novembre 2022) Idi, dopo una lunga attesa, stanno per iniziare. Si alza il sipario sui tatami di Guadalajara, nella rassegna messicana che assegnerà medaglie e punti pesanti, anche in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024. Tanti glipresenti in nordamerica, per andare a caccia di un alloro e di un qualcosa in più che confermi o imposti la strada verso i Giochi francesi. In questo lunedì 14, saranno due gliin: Simone Alessio, che è atteso nei -80 kg maschili a una prova importante, essendo uno dei favoriti nella categoria, e Giada Al Halwani che, nei -57 kg femminili, proverà a vestire i panni della “mina vagante” cercando di arrivare il più lontano possibile....