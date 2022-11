Suzume no tojimari | l’ultimo film di Makoto Shinkai sbanca al box office giapponese

Leggi su screenworld

(Di lunedì 14 novembre 2022)no(Le porte chiuse di) ennesimo gioiello firmato, è uscito nelle sale giapponesi venerdì scorso.d’animazione attesissimo, come per tutte le opere dell’autore di Your Name, dai fans che si sono riversati senza remore nelle sale locali; sale cinematografiche affollate di gente, e non a caso la pellicola hato al boxvendendo 1,33 milioni di biglietti guadagnando la bellezza 1,88 miliardi di yen (circa 13,49 milioni di dollari) nei primi tre giorni. Il lungometraggio anime, prodotto da CoMix Waves, in questi primi giorni di proiezioni è riuscito a piazzare il 38,7% in più di biglietti rispetto l’acclamato Your Name (ad oggi ilpiù celebere di ...