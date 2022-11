Adnkronos

Con la tecnologia 140V il Marchio di Hamamatsu continua l'elettrificazione della sua intera gamma di autovetture: massima efficienza per le nuoveVitaraed S - Crosscon il lancio del nuovo powertrain ibrido da 140V presenta un'inedita tecnologia di alimentazione ibrida. Nel 2021 il Marchio di Hamamatsu si è confermato quale terzo brand in Italia ......dellaRally Cup, che già aveva assegnato in anticipo il titolo a Matteo Giordano e Manuela Siragusa: l'ultima gara della stagione è stata vinta da Roberto Pellé , sulla Swift Sport... Suzuki Hybrid, tecnologia 140V su nuova Vitara ed S-Cross Hybrid Roma, 14 nov. - (Adnkronos) - Con la tecnologia 140V il Marchio di Hamamatsu continua l elettrificazione della sua intera gamma di autovetture: massima efficienza per le nuove Suzuki Vitara Hybrid ed.Non ci sono ancora conferme neanche sulla gamma dei motori. Una serie di report, però, indicano che la nuova Suzuki Swift avrà una versione rivista del quattro cilindri mild hybrid da 1.2 litri ...