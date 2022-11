Su questo cartellone i dati riportati sugli eventi avversi da vaccino sono falsi

(Di lunedì 14 novembre 2022) Il 31 ottobre 2022 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra un cartello pubblicitario su di un camion vela. Ilha come titolo “Il grande inganno” e vengono elencati presunti «ufficiali Eudravigilance» aggiornati al 20 agosto 2022. Secondo quanto riportato nel manifesto pubblicitario, ci sarebbero state «2.003.930 segnalazioni di effetti» da, di cui «51.100 decessi». Sulcompare, come commento ai numeri, la scritta «Sei sicuro che la nostra salute sia la loro priorità?». Si tratta di un contenuto che veicolafuorvianti e infon. Vediamo perché. EudraVigilance è il sistema europeo di sorveglianza dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) che raccoglie le segnalazioni di sospette reazioni avverse ai ...

