Studio Ghibli e Lucasfilm insieme su Disney Plus

(Di lunedì 14 novembre 2022)collaboranosu un nuovo progetto che è un cortometraggio dedicato a Baby Yoda La collaborazione traè stata prima annunciata con un messaggio criptico che ha fatto impazzire i fan e poi si è concretizzata con una bella sorpresa. Il messaggio su Twitter consisteva in un video di 15 secondi sulla pagina diche presentava il logo animato dellaal logo della casa di animazione giapponese con lo stile di illustrazione tipico del film Il mio vicino Totoro. Questo video è stato pubblicato senza comunicazione ufficiale o dettagli. Un ottimo modo per far salire la curiosità di tutti i fan in trepidante attesa che due ...

Alcuni giorni fa c'era stato un annuncio sibillino che comunicava la collaborazione trae LucasFilm e scatenava l'entusiasmo dei tantissimi fan delle due realtà produttive. Poche ore dopo, il 12 novembre, nel giorno del terzo anniversario di The Mandalorian , è arrivato su ...STUDIO GHIBLI E LUCASFILM SI SONO UNITI PER SORPRENDERE I FAN DI DISNEY+ CON IL CORTO STAR WARS ZEN – GROGU AND DUST BUNNIES ...Per celebrare il terzo anniversario del lancio di Disney+ e del debutto di The Mandalorian negli Stati Uniti, il nuovo cortometraggio originale, Star Wars Zen – Grogu And Dust Bunnies, è disponibile i ...