Studentessa spagnola violentata dopo una serata al Qube | “Ha bloccato gli sportelli dell’auto”

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 14 novembre 2022) “Lo avevo conosciuto durante la, era nata una simpatia e ho accettato un passaggio in automobile. Poi mi hae ha iniziato a toccarmi, aveva chiuso glidella macchina e non sono riuscita a scappare. Così mi ha violentato”. È questo il triste racconto di una ragazzadi 22 anni in Erasmus in Italia, che ha ripercorso quanto le è accaduto nella notte tra sabato 4 novembre e domenica 5 novembre al termine di unaal, noto locale della Capitale situato in via di Portonaccio. Stuprataunaal: la 22enne ha sporto denuncia e gli agenti hanno identificato il ragazzo La notizia è stata riportata in un articolo da La Repubblica. È stata la ragazza stessa a chiamare i soccorsi appena è ...