Stefano Pioli lascia San Siro dopo Milan-Fiorentina | grave lutto in famiglia

(Di lunedì 14 novembre 2022) Un. Era in lacrime. L’allenatore delhato lo stadiola vittoria sulla: all’origine una ragione personale, al suo posto in conferenza stampa ha parlato Maldini. Il club si è stretto attorno al suo allenatore, che è partito subitoil match per Parma. Leggi anche l’articolo —>per Romina Power: il messaggio di addio su Instagram è toccante La vittoria a San, quando più nessuno ci credeva, ha fatto esplodere di gioia tutti. Tutti tranne uno. Stiamo parlando di, che hato di corsa lo stadio senza sottoporsi alla solita conferenza ...

La vittoria contro la Fiorentina, poiha lasciato in fretta San Siro per gravi problemi familiari. Il tecnico ha lasciato lo stadio in lacrime ed è andato via a partita terminata senza fermarsi poi con i giornalisti per la ......torta nell'anno che ha riportato lo scudetto nella casa del Diavolo e vittoria preziosa per restare a meno 8 dal Napoli invincibile di questo inizio stagionale (la squadra allenata daè ...Prima della sfida di ieri contro la Fiorentina, per motivare al meglio i suoi ragazzi durante il riscaldamento, Stefano Pioli ha incitato così la sua squadra: "Dicono che non ...Stefano Pioli ha lasciato di corsa lo stadio di San Siro Dopo la sofferta vittoria del Milan sulla Fiorentina senza sottoporsi alla consueta conferenza stampa post partita. Il ...