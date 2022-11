Stefano De Martino parla in tv di Belén e della loro felice «famiglia allargata»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 14 novembre 2022) Il conduttore, ospite di Che c’è di nuovo, ha detto che si sente come «uno zio acquisito» per la piccola Luna Marì, frutto dell'amore tra sua moglie e Antonino Spinalbese. Altri bebè al momento non sono in programma («non allarghiamoci ulteriormente») ma mai dire mai: «Ho ancora tempo»