Sport | Malagò | ' mai vinto così tanto | record assoluto da quando esiste il Coni'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 14 novembre 2022) Roma, 14 nov. (Adnkronos) - “Sono molto felice, questo appuntamento inpiù importante della nostra vita, abbiamo scelto questo luogo per un motivo semplice, non saremmo entrati in nessun altro luogo che ha ospitato questo evento. Il motivo è semplice: non abbiamo maitanti titoli mondiali a squadre e individuali,dail comitato olimpico”. Lo ha detto il presidente del, Giovanni, nel suo discorso di apertura ai Collari d'Oro nella Palestra Monumentale del Foro Italico. “Ogni giorno vediamo la posizione dell'Italia nella classifica nei 205 paesi, e nel 2021 eravamo secondi, in questa speciale classifica che tiene conto delle medaglie olimpiche, mondiali, equiparate mondiali, e ...