Il Sannio Quotidiano

Il ministro dello, Andrea, ha chiesto subito chiarimenti al presidente del Coni Giovanni Malagò e a quello della Federcalcio, Gabriele Gravina , che ha convocato per martedì mattina alle ...Pochi giorni fa, il ministro delloe dei giovani, Andrea, uno che il mondo del calcio lo conosce perfettamente, ha sottoscritto la lettera all'Uefa di sostegno per la candidatura della ... Sport: Abodi, ‘vorrei dare un Collare d’Oro ideale alle famiglia del volontariato’ L’arresto del procuratore capo dell’Associazione Italiana Arbitri ha sconvolto il mondo del calcio: le conseguenze ...Roma, 14 nov. (Adnkronos) – “In Italia serve più ‘ghiaccio’, dal punto di vista impiantistico. Studieremo un’attività che sia in parte eredità anticipata dei giochi di Milano-Cortina 2026, per lasciar ...