Spese sanitarie e di sanificazione | in arrivo i ristori per il mondo dello sport

(Di lunedì 14 novembre 2022) In attuazione del c.d. DL “Sostegni-ter” sul sito del Dipartimento per lopresso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato il DPCM che spiega come ed in che termini, le societàive dilettantistiche, le società e le associazioniive dilettantistiche iscritte nel Registro Nazionale delle attivitàive, potranno presentare le richieste per avere il contributo a fondo perduto a parziale copertura delle, die prevenzione sostenute per arginare l’infezione da COVID-19. Le domande dovranno essere inviate telematicamente entro il 7 dicembre ai relativi organismiivi affilianti, quali ad esempio federazioni o leghe per le societàive professionistiche, federazioni, ...