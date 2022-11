Spari a Roma durante l’inseguimento | il blitz nel covo della banda dei pusher che consegnavano a ‘domicilio’ FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 14 novembre 2022) Emergono ulteriori particolari in merito all’operazione che ha portato all’arresto di un 25enne marocchino accusato di detenzione ai fino di spaccio di sostanza stupefacente a. L’uomo era stato fermato dagli agenti impegnati in un controllo mirato anti-droga per cercare di stroncare un fiorente giro d’affari in zona Casilino.alla Borghesiana-Finocchio Ma al momentoseguente perquisizione domiciliare, all’arrivoPolizia (in zona Borghesiana-Finocchio, ndr), altre due persone sono fuggite via dallo stabile ingaggiando così un inseguimento con la Polizia. Come raccontatovi stamattina uno dei due malviventi era peraltro armato di pistola carica che ha poi abbandonatola fuga nei campi circostanti. Circostanza che ha portato gli agenti ad esplodere in aria a scopo ...