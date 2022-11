(Di lunedì 14 novembre 2022) In vista della prossima sessione di mercato, le squadre iniziano a programmare i prossimi colpi da mettere a segno. E’ il caso anche del Napoli per cui il ds Giuntoli sembra aver già individuato i ruoli chiave. Nel dettaglio, nelle ultime ore era circolata notizia dallariguardo un presunto interesse degli azzurri per. Il difensore spagnolo, L'articolo

DailyNews 24

... pubblicato anche ine Francia con lo pseudonimo Vida. Ha girato tre documentari: Amica ... SCRITTORI IN SCENA e MANZONI, da un'idea di Carlo Alighiero , sono le proposte culturali del ...Commenta per primo La forza dellepuò superare lo scetticismo più radicato. Ne è convinto Luis Enrique , che ha sfidato ... ha dichiarato l'allenatore asturiano, punto di riferimento di una... Spagna - Idee chiare per il futuro di Jordi alba La forza delle idee può superare lo scetticismo più radicato ... Forse non è vero, ma io lo penso”, ha dichiarato l’allenatore asturiano, punto di riferimento di una Spagna che ha ormai sempre meno ...Essere al Mondiale è già un premio e continueremo a confidare nelle nostre qualità, nel nostro stile di gioco e nelle idee che portiamo avanti ... Il talento in Paradiso, dunque. La Spagna può ...