Sondaggi Tecnè | Fdi sfiora il 30% | il M5S supera il Pd

(Di lunedì 14 novembre 2022) Non si arresta la crescita di Fratelli d’Italia. Nelle ultime intenzioni di voto registrate daiper l’Agenzia Dire, il partito di Giorgia Meloni cresce di quattro decimi al 29,4%ndo il 30%. Il Movimento 5 Stelle sale al 17,1% (+0,2%)ndo il Partito Democratico in calo al 16,9% (-0,2%). Segno più per la Lega all’8,4% davanti ad Azione/Italia Viva in flessione al 7,7%. Stabile al 7% Forza Italia mentre Sinistra Italiana/Verdi cala di un decimo al 3,5%. Chiudono +Europa al 2,5% e Italexit al 2%. La quota di indecisi e astenuti è al 37,8%. Fonte:Nell’ultima settimana cresce il gradimento di premier e governo. Gli italiani che hanno fiducia in Meloni sono il 56,4% (+1,7%), quelli nel governo il 52,4% (+1,4%). Infine una domanda sul reddito di ...