Solo il 40% degli studenti sa che Valditara è il nuovo ministro dell’Istruzione

Wired Italia

... per il% la terminologia sposta poco, l'importante è quello che si fa nel concreto. I restanti, ... per 1 su 2 conta quello che saprà fare,il 30% la critica apertamente per tale scelta, mentre ...Così lo ha fatto 87 volte! Di questi matrimoni peròsono stati ufficialmente registrati dallo Stato, le altre erano cerimonie tradizionali, ma non ufficiali. Non sempre le sue ex mogli gli ... Microsoft Flight Simulator compie 40 anni e si rinnova con un corposo aggiornamento Pensioni e quota 41: il governo continua a fare rotta su provvedimenti per tamponare gli effetti della legge Fornero nel 2023. Claudio Durigon, della Lega, sottosegretario al ...Il sottosegretario leghista al Lavoro: a gennaio non si tornerà pienamente alla legge Fornero. Avremo una Quota 41 con 61 o 62 anni per il solo ...