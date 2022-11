Slovenia | Nataša Pirc Musar prima presidente donna È stata l’avvocata di Melania Trump

(Di lunedì 14 novembre 2022) Nella sua vita precedente ègiornalista, Garante della privacy, direttrice della tv di Stato e avvocatessa di successo, nonché ex legale di. E oraè diventata ladella, sconfiggendo al ballottaggio col 53,86% dei voti il conservatore Anze Logar, fermo al 46,14%. Candidata indipendente,ha raccolto il voto di tutto l’elettorato liberal-progressista, confermando una tradizione ormai trentennale di presidenti di centro-sinistra. Ha superato l’ex ministro degli Esteri Anže Logar, candidato conservatore artefice di una campagna caratterizzata dai toni moderati che gli hanno permesso di distanziarsi dal leader ...

Nataa Pirc Musar, avvocato di sinistra ed ex commissaria per la protezione dei dati, è stata eletta come prima presidente donna della ...