“Sinistra sbugiardata” Meloni incontra i leader mondiali al G20

Leggi su iltempo

(Di lunedì 14 novembre 2022) Due giorni intesi, carichi di significato e ricchi di appuntamenti per mostrare a tutti che il governo italiano da lei guidato non è isolato come qualcuno vuol far credere. Dopo la Cop27 in Egitto, Giorgia, è sbarcata in Indonesia (con al seguito la figlia Ginevra), per il suo secondo vertice internazionale da quando è arrecata a Palazzo Chigi. Al G20 di Bali l'Italia vuole dimostrare di poter recitare un ruolo centrale, e il vertice sarà quindi l'occasione per la presidente del Consiglio per affrontare i principali temi dell'agenda globale anche attraverso una serie di bilaterali già inseriti in agenda. In primis quelli con il presidente degli Stati Uniti d'America, Joe Biden, e il Presidente della Repubblica Popolare cinese, Xi-Jinping. Poi però ci saranno anche i colloquio con il Primo Ministro canadese, Justin Trudeau, il Primo Ministro giapponese, Fumio ...