Sinistra italiana elenca tutte le bugie del Governo sui migranti

(Di lunedì 14 novembre 2022)ledelMeloni sulla questionenel giorno in cui la Commissione Ue è tornata a ribadire che le navi sonouguali – quelle delle Ong e non – e che salvare vite umane in mare, oltre a essere una priorità, “è un obbligo legale e senza equivochi”. Un mare disuismentisce la linea delnella gestione dei soccorsi in mare “Basta falsità, basta disumanità – scrive sui suoi social-, basta sviare l’attenzione pubblica dai problemi reali del Paese. La soluzione? Corridoi umanitari, definire canali di accesso regolari e riformare ...

BaraondaNews

...ne parla più nessuno come se non avesse un peso forte negli ultimi decenni della politica. Il titolo è "Lasta perdendo l'egemonia culturale". Il secondo sempre del "Domani" della ...... quelli del cosiddetto biennio rosso, in cui i partiti dipromossero il maggior numero di ...missino e consigliere comunale e provinciale di Reggio Calabria e Deputato della Repubblica... Ladispoli: nasce il Circolo Sinistra Italiana - Roma Litorale Nord dedicato a Mahsa Amini Dall'agenzia Onu per le migrazioni introducono il concetto di potenziali naufraghi: così cercano di rallentare il lavoro del governo sui migranti ...Per la commissione di controllo sui servizi segreti invece i dem pensano all'ex ministro Guerini, da eleggere con l’aiuto di Renzi e Calenda a cui andrebbe la ...