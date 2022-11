Si opera per non avere figli | la storia dell' influencer Francesca Guacci | ' E' una mia scelta'

(Di lunedì 14 novembre 2022) " Inon sono semplicemente un accessorio: meritano amore, tempo, attenzioni. Per la vita che voglio io, non c'è posto per loro. Sono consapevole dei miei gusti e del mio egoismo, ma al tempo ...

Il suo ruolo più noto è quello di Victor Kiriakis nella soapDays of Our Lives , in Italia Il ... Proprio quest'anno, l'attore aveva vinto il Lifetime Achievement Award ai Daytime Emmyla sua ...Nel 2022, ha ricevuto un Daytime Emmy Lifetime Achievement Award, un premio alla carriera proprioquanto fatto nella longevissima serie che gli è valsa anche due SoapDigest Awards . Vita ...Morto il padre di Jennifer Aniston. La celebre attrice di “Friends” ha salutto John Aniston con un messaggio commovvente ...Per questo, credo che la qualità di Insparya saprà sorprenderli ... Attualmente, il Gruppo Insparya è infatti l’unica azienda nel settore che opera in diverse aree della ricerca biologica, tecnologica ...