“Si è lanciato con lei” GF Vip 7 | Edoardo ripreso dalle telecamere Momento dolcissimo

(Di lunedì 14 novembre 2022) GF Vip 7: Micol Incorvaia eTavassi si sono baciati? Non ancora, o quantomeno non per bene. Tuttavia i due vipponi sembrano essere sempre più intimi e in molti puntano sul fatto che saranno la nuova coppia del reality targato Mediaset. C’è da dire che ogni giorno che passa, Micol ed Edoardi, sembrano avere un’intesa sempre più forte. Tra l’altro Tavassi ha chiaramente detto di avere un interesse. Ma non è finita, perché la sorella di Clizia ha fatto intendere essere molto interessata anche lei. Poi il quasi colpo di scena in serata, ovvero quando i due si sono quasi baciati. Il ragazzo infatti si è avvicinato ed ha sfiorato le labbra della Incorvaia, che era pronto a ricambiare affettuosamente. Nel frattempo, il fratello di Guendalina, durante una chiacchierata con Daniele Dal Moro ha dichiarato che potrebbe anche innamorarsi di Micol, perché ha molte ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

...campioni come Battaglin, Roche, Visentini, Chiappucci e soprattutto Marco Pantani, che hanel professionismo nel 1992. Ha vinto il Giro e la Vuelta nel 1981Battaglin, il Giro 1986 ...La settimana si concluderà infine, venerdì a mercati chiusi,la pronuncia dell'agenzia di rating Fitch sull'Italia che, ad ottobre, haun monito sui nostri conti. In attesa del G20 il ... Cercansi beta-tester per il metaverso Sky anticipa il Black Friday lanciando una serie di offerte speciali che saranno ... Ecco i dettagli della promozione: Prende il via la nuova offerta con cui Sky anticipa il Black Friday. Per tutta la ...Il 14 novembre è davvero speciale per il ciclismo. Non solo il siciliano: il francese festeggia 68 anni, il parmense 87. Sono nati oggi anche Boifava (76 anni) e la leggenda giapponese della pista Nak ...