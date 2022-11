Short track | Fontana | “Voglio esserci a Milano-Cortina 2026 | ma da mesi non parlo con federazione”

Leggi su sportface

(Di lunedì 14 novembre 2022) “? La mia idea è quella dial cento per cento. In qualche modo troverò il modo. Contatti con la? Pochi. Sono diversiche non ci parliamo. Ci siamo visti per caso a Bergamo all’icelab. abbiamo parlato ma da quel giorno basta, abbiamo provato a scambiarci delle mail per continuare quel discorso ma non ci siamo più sentiti”. Queste le parole di Arianna, a margine della cerimonia dei Collari d’Oro 2022. La campionessa di, nonché atleta italiana più medagliata di sempre, è da tempo al centro di un’aperta polemica con la Fisg, la “federghiaccio”, continuata anche alle Olimpiadi invernali di Pechino di inizio anno. “Io non ho problemi con la, con Gios (presidente Fisg) ci ...