Serie B1 | l’Olimpia Volley San Salvatore batte Terrasini al tie-break

(Di lunedì 14 novembre 2022) Tempo di lettura: 7 minutiNessun rimpianto, nessun rimorso cantavano gli 883 nel 1997. PerSanTelesino nella sesta giornata del campionato nazionale diB1, Girone E, è invece proprio il tempo dei rimpianti e dei rimorsi. La truppa di coach Francesco Eliseo impatta alla grande e si lancia in un avvio positivissimo e senza storia per la Duo Rentche si ritrova in una tempesta perfetta. Nel terzo set, quello decisivo, le telesine invece soffrono un blackout senza precedenti. La gara si riapre e le siciliane pareggiano i conti dei set. Al tie-le pantere tirano però fuori gli artigli e così come nei primi due set lasciano annichilite le avversarie brave a crederci fino alla fine e a mettere in difficoltà le padrone di casa. Alla fine il ...