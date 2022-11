Serie A | giornata 15 | pro e contro all’insegna del gol

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 14 novembre 2022) Giunti alle battute finali di questo 2022 – per quanto riguarda il campionato – non ci si può di certo lamentare. Il Napoli ha regalato emozioni e gol, la Juventus e il Milan hanno messo in mostra le proprie qualità, l’Udinese ha provato a farsi rispettare, bene anche il Monza che ha vinto diversi scontri diretti. Ecco, di seguito, i pro edella15 diA, che lascia il posto al Mondiale in Qatar 2022 e riprenderà a Gennaio 2023. Due big match e tante sfide interessanti, con l’Inter che batte l’Atalanta in casa, soffrendo (e non poco). Il Milan vincela Fiorentina grazie ad un autogol all’ultimo secondo, i bianconeri annientano invece la Lazio. Bene il Napoli, che ha però rischiato di compromettere il successol’Udinese. In extremis la Roma che ha trovato un ...