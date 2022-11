Serie A 2022 2023 | ritiri invernali | date e programma di tutte le squadre

Leggi su sportface

(Di lunedì 14 novembre 2022) Durante i Mondiali, in un anomalo autunno e inizio di inverno, lediA dovranno per forza di cose ritrovarsiassieme per preparare la seconda intensa metà di stagione: ecco allora lee ildeidiledella massima. Molti club hanno deciso di spostarsi fuori dall’Italia, un po’ come nei più consuetiestivi. Si tratta di una prima volta assoluta, per cui ogni società sta gestendo in modo diverso questo mese e mezzo di inattività. Andiamo a scoprire assieme come, squadra per squadra, sono stati organizzati i. Atalanta: a Bergamo,da definire Bologna: da ...