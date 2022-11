Sergej Lavrov in ospedale | ricoverato dopo il suo arrivo a Bali

Agenzia Nova

Al Summit dell'Asia Orientale hanno presto parte, tra gli altri, il presidente Usa Joe Biden , il primo ministro cinese Li Keqiang e il ministro degli Esteri russo. Durante l'incontro, ...Il tutto mentre al vertice dell' Asean , in Cambogia, Joe Biden ascolta il discorso del ministro degli esteri di Mosca. Scrive Ria Novosti : 'La delegazione americana guidata dal ... Kuleba: “Pronto a considerare un incontro con Lavrov in caso ci venga richiesto” 263. dan vojne v Ukrajini. Reuters poroca, da je bil nekdanji ruski placanec usmrcen, potem ko je zamenjal stran in podprl Ukrajino. V nepreverjenem videoposnetku, ki je bil objavljen na kanalih Teleg ...Na vrhu Aseana v Kambodži pricakovano niso sprejeli skupne deklaracije. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je za to obtožil ZDA in menil, da si skušajo skupaj z Natom prisvojiti azijsko-pacifiško ob ...