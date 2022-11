Scoperta truffa sul bonus 110% | immobili da demolire e ricostruire nel Sannio

(Di lunedì 14 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Crediti di imposta derivanti dal Sismae dalper 17,5 milioni di euro relativi a lavori edili mai eseguiti, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Caserta a tre persone – due imprenditori edili ed un professionista – indagate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere per i reati di indebita percezione di erogazioni pubbliche e indebita compensazione d’imposta. Il decreto di sequestro preventivo emesso dall’ufficio inquirente diretto da Carmine Renzulli è stato convalidato dal Gip. Collaudato ormai il sistema illecito che si cela dietro le agevolazioni previste daiedilizi. I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Caserta hanno accertato che un 73enne costruttore ha ceduto, con l’opzione dello “sconto in fattura“, crediti di imposta fittizi ad ...

