Scolaresche di Martina Franca in gita | circa 150 contagiati Quattro giorni fuori regione

Leggi su noinotizie

(Di lunedì 14 novembre 2022) Notizia diffusa da valleditrianews.it che fa riferimento ad unascolastica. Alcune classi di una scuola media diine, durante la trasferta, i primi hanno iniziato ad ammalarsi, anche con febbre alta. La virosi respiratoria (non Covid, secondo le informazioni in possesso) anche in questicontinua il suo contagio anche tra i professori che accompagnavano gli studenti. In totale si è nell’ordine delle150 persone. Praticamente tutti i partecipanti. L'articolodiin150 ...